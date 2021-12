Cassano: “Scudetto? Il Napoli è quella che mi esalta di più, ma le milanesi sono superiori”

“Il campionato nelle quattro squadre che sono lì davanti è molto avvincente. Per me le due milanesi hanno qualcosa in più per tanti motivi".

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato del Napoli e della lotta scudetto: “Il campionato nelle quattro squadre che sono lì davanti è molto avvincente. Per me le due milanesi hanno qualcosa in più per tanti motivi. Il Napoli è quella che mi esalta di più e Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. Però ha avuto la sfortuna di avere tre infortuni gravi, i tre cardini della squadra Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Poi c’è l’Atalanta che gioca sempre bene e dalla quale mi posso aspettare di tutto”.