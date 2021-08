Cassano sull'addio di Lukaku: "A queste cifre... lo porto io, ma perché torna al Chelsea?"

Antonio Cassano dice la sua sull'addio di Lukaku all'Inter, una scelta che non condivide dal punto di vista del calciatore, ma che avalla da quello della società: "Se le cifre sono quelle, ce lo porto io personalmente. Poi però voglio capire un po' di situazioni, in Inghilterra ha fatto due esperienze molto male, una buona con l'Everton e torna lì. Io faccio una domanda: all'Inter prende 8 milioni, al Chelsea gliene offrono 14 a quanto leggo. Torni in un squadra che non ti ha apprezzato quindi io chiedo: vai per i soldi?".