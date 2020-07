Cauet promuove Osimhen: "Mi ha impressionato, fisicamente ricorda due grandi attaccanti..."

Benoît Cauet, ex giocatore di Inter e Marsiglia, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Osimhen è un giocatore molto interessante. Ho seguito molto il Lille e lui mi ha impressionato tanto. Lo hanno seguito tante squadre e quindi il prezzo si è alzato. Secondo me è già molto forte e può migliorare ancora. Ha qualità fisiche e tecniche. Il Napoli farebbe un grande colpo. Fisicamente assomiglia a Weah e Drogba. E’ bravo in campo aperto, ma si fa rispettare anche dentro l’area di rigore”