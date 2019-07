CdS, Salvione frena: "Pèpè firma con l'Arsenal? È strano dopo che gli agenti sono stati a Dimaro"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport per parlare di calciomercato: “Se la Juve dovesse prendere Lukaku, allora l’Inter dovrebbe fiondarsi su Cavani per accontentare Conte. A quel punto il Napoli potrebbe entrare in pieno gioco per Icardi. Le voci sul mercato degli azzurri sono tante, forse serve avere pazienza perché queste voci incontrollate vanno prese con le molle. Credo che il club stia lavorando bene, Ancelotti ha detto più volte che a fine agosto la squadra sarà completa. Pèpè all’Arsenal? Mi sembra strano che tre agenti vadano a Dimaro per parlare con De Laurentiis e poi dopo due giorni ha già l’accordo con l’Arsenal. Vediamo come si evolve la situazione”.