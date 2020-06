Ceccarini: "Per Milik non c'è solo la Juve. Mertens? Firma prima dell'Inter"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik andrà via dal Napoli, ma ci sono molte strade e non soltanto la Juventus. C'è il Milan in Italia, ma non è da escludere l'ipotesi Premier League. Rinnovi? Credo che almeno Mertens riuscirà a firmare prima della partita con l'Inter. Per lui e Zielinski so che ci sono gli avvocati al lavoro e i rinnovi non sono in discussione".