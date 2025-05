Centro sportivo, ipotesi Maddaloni? Il sindaco smentisce: "Nulla di vero"

Nelle ultime ore è emersa anche la possibilità Maddaloni in merito alla zona in cui il Napoli dovrà costruire il centro sportivo promesso da Aurelio De Laurentiis. Un'ipotesi che però non è realta, come dichiarato dal sindaco della Comune in provincia di Caserta, Andrea De Filippo, intervistato dal portale 'giornalenews.it': "Se ci sono trattative o ipotesi in corso sulla localizzazione del centro sportivo del Napoli Calcio a Maddaloni? Purtroppo, a malincuore e da tifoso del Napoli, debbo dire di no. Mi piacerebbe tanto. Tanto premesso debbo confessare che sono imbarazzato nel dover commentare quella che è una non notizia. Ripeto: mi piacerebbe tanto ma, da amministratore, ho l’obbligo di dire che nulla è vero.

Tutto fondato sul nulla? "C’è solo un dato oggettivo: nel nuovo Puc sono stati inseriti circa 30 ettari di territorio per aree sportive e ludico-ricreative. Si tratta della zona confinante con il costruendo casello autostradale sull’A30. Quest’area, dalle enormi potenzialità, è stata posta all’attenzione di molti imprenditori. Ma, ad oggi, non c’è stata nessuna offerta e nessun interesse (compreso il Calcio Napoli). Immagino che nell’elenco, elaborato su una ricognizione delle aree urbanistiche destinate ad insediamenti sportivi esistenti in Campania, ci sia anche Maddaloni. Ma questo non implica nulla. Così ragionando, tutte le aree simili sono potenzialmente candidate o disponibili. E infatti, sempre da tifoso, ogni settimana leggo di un nuovo sito oggetto di interesse".

E Maddaloni? "Ahimè, mi piacerebbe. Purtroppo, non c’è nulla. Magari potrebbe in futuro spuntare qualche ipotesi di trattativa. Ma è un augurio da tifoso. Si può sognare con la speranza che i sogni si avverino. Poi c’è la realtà. E oggi realisticamente, al momento, stiamo parlando del nulla".