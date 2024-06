Cesarano: "Molti contro ADL solo per antipatia, ma contano i fatti e non dichiarazioni e carattere"

Nel corso di Campania Sport, il giornalista Rino Cesarano ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte e della gestione di De Laurentiis

E' innegabile che la gestione di De Laurentiis è stata positiva nella continuità di risultati. E' riuscito a fortificare il club, portando giocatori importanti e creando plusvalenze che ora permettono al club di camminare da solo ed anche di correre per arrivare a Conte.

La società può essere ancora più forte in altri aspetti, evitando gli errori come nell'ammutinamento. Non capisco la presa di posizione di una parte della città che parla per partito preso, ha in antipatia ADL perché lui si lascia prendere e quindi per loro è tutto sbagliato ciò che fa ADL. Bisogna far capire che bisogna valutare i passi, non le dichiarazioni o il carattere. Lui disse che l'errore più grande è stato il tempo perso, ora si è messo per tempo per Manna, Conte e Oriali".