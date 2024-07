Chiariello: "Conte? Con lui non si scherza, visto che è successo a due giocatori?"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato a Tutti in Ritiro su Canale 21: "Conte è l'uomo giusto per riattivare il Napoli, con lui non si scherza, si fa come dice lui, vedete cosa è successo a Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Conte a Dimaro capirà a cosa gli possono servire Lindstrom, Natan e Gaetano, i tre indiziati principali. Poi ovviamente dovrà comprendere meglio rispetto al materiale umano che ha con che sistema di gioco intenderà giocare".