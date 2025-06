Chiariello: "Dal nord zizzania su Conte-ADL, intanto Sancho e Nunez vogliono il Napoli!"

vedi letture

"Il Napoli ha chiesto di non rendere il mercato fatto di personalismi, esiste un solo Napoli, si lavora di concerto. La conferma di Conte va in questa direzione". Lo ha detto Umberto Chiariello a Radio Crc nel corso del suo intervento in diretta radio del mattino. "Il Napoli opera invece leggiamo che De Laurentiis tratta Lookman, Manna scatenato etc. Mai che si parla del Napoli in senso unitario. C'è un gruppo coeso che lavora.

Ma la crisi del Napoli dove sarebbe, come leggo dal nord? Il Milan perde Rejinders, l'Inter va sulla quarta scelta in panchina e non riesce a prendere la riserva Bonny, la Juve non riesce neanche a farsi dare Kolo Muani dal Psg e ha ricevuto i no di Conte e Gasperini. Sono società che stanno perdendo appeal a differenza del Napoli. Ma questo non piace a nessuno e ora quindi vogliono mettere zizzania e dicono che Conte e Adl sono ai ferri corti. Ma ditelo pure, intanto Sancho e Darwin Nunez vogliono venire al Napoli!".