Al-Hilal, Inzaghi: "Molto soddisfatto e convinto di questa scelta. Inter? Miei sentimenti chiari a tutti"

Prime settimane da nuovo allenatore dell'Al-Hilal per Simone Inzaghi. Il tecnico che sta guidando la formazione saudita nel Mondiale per Club ha parlato dei suoi primi giorni della sua nuova esperienza dopo aver allenato l'Inter per 4 anni: "Ho appena cominciato sono stato una settimana in Arabia e da dieci giorni siamo qui in America. Mi sto trovando bene, ho trovato una società che mi ha voluto a tutti i costi e che mi sta aiutando sia dentro che fuori dal campo nel migliore dei modi".

Un cambiamento che era nell'aria e forse anche necessario. Dopo la sconfitta in finale di Champions League, Inzaghi ha deciso di lasciare l'Inter e di approdare in Arabia Saudita, provando una nuova esperienza in panchina: "Era un’esperienza che era il momento di fare - ha continuato - sono molto soddisfatto e convinto. Secondo me, con questa squadra mi toglierò delle belle soddisfazioni”.

Infine un commento anche sulla formazione nerazzurra: "Non ho visto le loro partite - ha concluso - ma i miei sentimenti per l’Inter penso siano chiari a tutti. Ho fatto quattro anni meravigliosi, ho solo bei ricordi di Milano, dell’Inter, dei suoi tifosi e della società".