Lang voleva Napoli già a gennaio quando disse: "Mi è stato tolto qualcosa"

Noa Lang voleva Napoli già a gennaio. Il Psv lo blindò. "Tutti sanno che sono un ragazzo emotivo. Mi ha un po' disturbato mentalmente, ho sentito che mi veniva tolto qualcosa. Il club ha detto che la nostra ambizione viene prima di tutto, quindi è stato difficile cambiare mentalità, ma sono anche un atleta professionista. Sono abbastanza forte per voltare pagina". Queste alcune delle sue parole in quel periodo. Si parlava della trattativa col Napoli.

"Sono state settimane movimentate. Il trasferimento, le irritazioni, le polemiche con i tifosi. C'è stata solo negatività e mentirei se dicessi che non mi ha toccato. Voglio solo guardare avanti con positività. Sento il sostegno dei tifosi e continuerò a dare il massimo per questa squadra finché sarò qui. Dobbiamo vincere il campionato e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Per questo darò tutto". Ora l'olandese è ad un passo dagli azzurri.