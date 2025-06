Colomba: "Beukema e Ndoye giocatori da alto rendimento, l'olandese bravo in un aspetto”

Franco Colomba, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema e Ndoye al Napoli? Sono giocatori dal rendimento alto. Ndoye è un esterno d’attacco ed ha fatto un campionato di una continuità eccezionale, è maturato molto. Beukema è bravissimo in marcatura, bravo nel leggere le situazioni, con Lucumì ha fatto una gran bella coppia. Ndoye ha migliorato la fase conclusiva come ha fatto Orsolini.

Il buon lavoro di Italiano s’è visto anche in questo senso. Quest’anno il Napoli ha avuto una continuità incredibile nella testa e questo è merito di Conte. E’ una squadra che ha certezze con il Lukaku che fa da regista spalle alla porta. Non è un grandissimo realizzatore, ma è molto utile. Il Napoli può ripetersi, ma non sarà semplice riconfermarsi”.