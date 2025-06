Gargano svela: “Ho parlato con Nunez, vuole il Napoli! Aspetta di chiudere”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'ex calciatore del Napoli Walter Gargano ha parlato sul possibile acquisto di Darwin Nunez da parte del Napoli: “Il calore della gente di Napoli gli potrebbe fare molto bene. Ho parlato con lui al telefono, spero di confermare questo arrivo di Darwin a Napoli. Ci ho parlato circa una settimana fa.

Gli ho detto che Napoli è bellissima? Gli ho detto che deve andare a Napoli e che non deve fare un’altra scelta. Lui ora è sposato, deve decidere insieme alla famiglia. Se arriva anche Darwin, oltre a De Bruyne, sarebbe una rosa grandissima e tanta qualità a disposizione di Conte, che riesce sempre a trovare le parole giuste per motivare ogni giocatore.

Nunez viene al Napoli? Gli ho parlato e mi ha detto che vuole venire subito, sta aspettando di chiudere col Napoli. E’ un piacere enorme per me se verrà, sapendo che c’è anche Mathias Olivera.

Obiettivo Champions per il Napoli? Il traguardo della società è quella di arrivare più avanti possibile in Champions League.

Ci sarò alla partita di addio di Marek Hamsik? Non ho altra scelta, ci sarò (ride, ndr.).

Su Napoli: “Sarò sempre tifoso del Napoli anche se non arriverà Darwin, sono stato molto contento dello scudetto. Siamo tutti felici per il Napoli, giocare in questa squadra è un sogno per qualsiasi giocatore. Sono molto felice per la gente di Napoli e per tutti i tifosi, li saluto a tutti”.