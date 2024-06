Chiariello: "Disastro Spalletti, mi aspetto le dimissioni! Non è fatto per la Nazionale"

"Nonno Buono Claudio Ranieri con il suo buon senso se vogliamo evitare di vedere dal divano per la terza volta il Mondiale".

Umberto Chiariello, giornalista, tramite il suo account X si è soffermato sulla Nazionale e su Luciano Spalletti dopo l'eliminazione da Euro 2024: "Non voglio l’esonero di Spalletti, non merita di essere il capro espiatorio seppure ha fatto disastri: mi aspetto le sue dimissioni però, da hombre vertical come appare, e quelle doverose di Mister Bostik Gravina (che non arriveranno).

Come avevo abbondantemente predetto, Luciano - che è un grande allenatore - era l’uomo sbagliato per allenare la Nazionale, specie per la mancanza di controllo dei nervi, di lucidità sotto pressione e la troppa retorica che si è rivelata un boomerang (a partire dai 5 numeri dieci in ritiro). Che il (nuovo?) Presidente Federale chiami al capezzale dell’Italia il Nonno Buono Claudio Ranieri con il suo buon senso se vogliamo evitare di vedere dal divano per la terza volta il Mondiale".