Chiariello fiducioso: "Ci sarà da lavorare, ma Osimhen resterà! Ci sono due precedenti"

“La richiesta di De Laurentiis per la cessione di Osimhen è di minimo 180mln di euro, nessuno in Europa, tranne il PSG, può spendere questa cifra".

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello: “La richiesta di De Laurentiis per la cessione di Osimhen è di minimo 180mln di euro, nessuno in Europa, tranne il PSG, può spendere questa cifra. Poiché il club parigino si sta per prendere Vlahovic, il giro di attaccanti è ormai chiaro: Lukaku va alla Juventus e il serbo va al PSG. Questo mette in condizione il Napoli di sentirsi abbastanza tranquillo su Osimhen, per almeno quest’anno. Su Osimhen, però, il problema non sono gli altri, ma lo stesso attaccante e il suo procuratore. Il Napoli, infatti, pur mantenendolo non si può permettere di lasciarlo con lo stesso contratto attuale, che scade nel 2025.

Significherebbe che l’anno prossimo non lo potrebbe vendere alle cifre volute. Quindi dovranno lavorare molto per allungargli il contratto al 2027 con un consistentissimo aumento. Ci sono due precedenti nella gestione De Laurentiis: a Cavani e Higuain il Napoli offrì 7,5mln per non farli andare via, è questa la cifra limite per il Napoli finora. Io sono fiducioso, penso che il rinnovo ci sarà”.