Chiariello: "Milinkovic? Non condivido competizione con Meret. Ma mi fido di Conte"

vedi letture

Nel suo consueto editoriale, Umberto Chiariello a Radio Crc ha commentato il mercato del Napoli: "Nel Napoli c'è la consapevolezza che lo scorso anno il Napoli non è stata la più forte, ma la migliore. Il rendimento vale di più del valore assoluto, intrinseco, dichiarato. Il bagno d'umiltà con l'Arezzo è molto servito. Il Napoli sa che la stagione da campioni sarà difficile da affrontare. Milinkovic-Savic è pronto, è fatta, ma non arriva, c'è qualcosa da limare ancora, arriverà a Castel di Sangro. Non condiviso la scelta di metterlo in competizione con Meret, l'ha voluto Conte, ne prendo atto e fidiamoci del condottiero azzurro.

Per il terzino, il Napoli si domanda: vale la pena Juanlu per Zanoli? Idem sul sesto centrocampista. Vergara è in casa, Manna stima Miletti. Per l'esterno d'attacco, ha fatto irruzione Sterling. Il Napoli lo segue come altri giocatori della Premier. Si sta ragionando su Chiesa, su Sterling appunto, su Grealish e Kevin, un 2003 molto interessante ma che costa tanto. La pista Ndoye il Napoli non l'ha abbandonata. Il vero ostacolo è l'offerta del Nottingham. Dura capire come finirà, ma c'è tanto tempo e il Napoli è già al completo. Il casting per l'esterno può durare ancora qualche giorno. Questa prima fase di mercato aspettiamo si chiuda con la cessione di Osimhen. Dicono è fatta, ma quando si chiude? Lo dicono tutti. Ma il Gala quando lo presenterà ufficialmente? Siamo tutti in attesa".