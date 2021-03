Chiariello nauseato: "Sul 2-1 ci hanno fatto una faccia così! Noi bassi come se fossero il Real"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha criticato le scelte di Gattuso: "Ha lanciato un messaggio di paura. L'allenatore lancia anche dei messaggi, se hai due terzini di spinta e vuoi ruotare allora metti Mario Rui e non Ghoulam, non Hysaj a sinistra, palesemente inadeguato, solo perché c'è da contrastare il mancino Berardi. Risultato? Berardi migliore in campo e Hysaj tra i peggiori, che bella frittata! Hanno rinunciato alla catena e Insigne ha dovuto farsi un mazzo così, ha dovuto fare 30km! Sassuolo pericoloso in palleggio? Mi state dicendo che loro sono il Real e quindi bisogna aspettare bassi pur essendo una squadra che vale il triplo ma noi dobbiamo aspettare perché altrimenti loro ci infilano e vanno uno contro uno con i difensori? Il Sassuolo sta facendo malissimo, è precipitato negli ultimi mesi, mica è il Real Madrid! Sul 2-1 hanno preso due pali, ci ha fatto una faccia così!".