Chiariello: “Non darei mai via Meret, ma se deve fare il secondo di Ospina..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Non voglio litigare con Gattuso, lo considero un uomo abbastanza giusto per il Napoli. Rischierò di inasprire i rapporti sul discorso Meret. E' un protiere eccezionale, ha mostrato qualche limite nel gioco di piede, di personalità, un po' titubante sulle uscite. Sicuramente un po' acerbo, ma fenomenale. Dobbiamo chiarirci: o si punta su Meret, ma se non è il portiere adatto per Gattuso, il Napoli deve fare una scelta su Gattuso. Ho sempre stimato il nostro Sepe, uno dei migliori in Serie A, quindi possiamo tenere lui e vendere Meret ad un prezzo onesto che ci permette la rifondazione dell'attacco. Sia chiaro, non darei mai via Meret, ma se non deve giocare e fare il secondo di Ospina, è giusto mandarlo via".