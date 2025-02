Chiariello: "Per come gioca, il Como è la squadra più dura da affrontare per il Napoli"

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello, sulle frequenze di Radio Crc nel corso della trasmissione 'A pranzo con Chiariello', ha analizzato la prossima sfida del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Secondo me tatticamente è una partita molto complicata, perché il Como per come si schiera e per come gioca, è la squadra più difficile da acchiappare per il Napoli. In quanto, se il Napoli gioca con tre difensori centrali, il Como gioca senza centravanti. Perché Nico Paz ti toglie tutti i riferimenti, Diao e Strefezza si inseriscono a piede invertito dalle fasce, e tu hai tre giocatori senza nessun riferimento. Per il Napoli questo può essere un problema".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).