Chiariello: "Per far rendere al meglio Fabian forse bisognerebbe affiancargli Elmas"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Molti sono rimasti colpiti dalla prestazione di Fabian Ruiz con la nazionale spagnola. Due erano i giocatori di spicco della nazionale Under 21: Ceballos e Fabian Ruiz. Dove gioca e dove giocava Fabian Ruiz? Al Betis era il mediano destro, lui che è tutto mancino. Con la Nazionale Under 21 ha giocato come mediano di posizione. Ieri ha giocato come intermedio destro, di fianco a Busquets. Allora forse per farlo esprimere al meglio bisogna mettergli uno affianco come Elmas che non mi sembra impossibile, in un futuro, diventino la coppia di centrocampo più importante. Allan centocampista indiscutibile, ma deve trovare il suo posto nella rosa".