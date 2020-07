Chiariello: "Qualcuno si chiede se con Sarri la Juve sia migliorata, io dico no..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Questa sera viene probabilmente assegnato lo scudetto. È un match point definitivo quello che ha Sarri tra le mani, l'Udinese non è un altissimo ostacolo anche se non va sottovalutato e la Juve vincendo si aggiudica il nono scudetto consecutivo. Sarri non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Tutti parlano male di me, forse sto sui coglioni a qualcuno”. La critica ha diritto a criticarlo? Qualcuno si chiede se la Juventus con Sarri è migliorata, avevano una Juve con una solidità difensiva senza paragoni, questa Juve prende tanti gol. Ha migliorato la qualità di gioco? Non tanto".