Chiariello: "Questo bagno d'umiltà non porterà a sottovalutare la Salernitana"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Abbiamo perso la prima delle tre competizioni cui il Napoli era iscritto, la meno importante. C’è da fasciarsi la testa? Far partire i processi? Io vi diffido dall’attaccare Spalletti: giù le mani da Spalletti. Il calcio è bello per questo, perché ci sono le partite impossibili dove Davide batte Golia senza neppure sapere come, ci sono partite in cui la palla non vuole entrare e non entrerà mai: questo è il bello del calcio. Per i ragazzi della Cremonese è un’impresa epica. Perché dobbiamo attaccare Spalletti? Perché non ha fatto il classico turn over, come si fa in questi casi? Spalletti ha una rosa di 25/26 giocatori e molti di loro il campo l’hanno appena strisciato, quando avrebbero dovuto giocare questi ragazzi? Mai? Abbiamo preso un terzino per far riposare Di Lorenzo, se non ora, quando? Parliamoci chiaro: la strategia di Spalletti è stata sbagliata? Se non vogliamo fare una narrazione falsa, il piano di Spalletti è stato perfetto perché il Napoli ha ribaltato la partita. Già nel primo tempo, con 10/11 di sostituti la stava conducendo 2-1. Il Napoli 2 la partita la stava vincendo come da piano. A 10’ dalla fine Spalletti ha messo in ghiacciaia la partita ed ha rimesso in campo tutto il centrocampo titolare, oltre Kim e Politano. Meret non ha avuto un tiro in porta per tutta la partita, solo i 2 gol imparabili e basta, per il resto non si è prodotto niente. Il piano era preciso, ma in campo vanno i calciatori e ci siamo fatti recuperare inopinatamente.