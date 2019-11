Chiariello: "Questo Napoli è ai livelli di quello di Donadoni. Gli azzurri hanno 5 punti in meno del dovuto"

Il giornalista, Umberto Chiariello ha parlato nell’editoriale domenicale di Campania Sport su Canale 21: “ADL dopo Napoli-Atalanta ha tuonato, molti si sono chiesti perché non l’ha fatto nell’anno dello scudetto perso dopo Inter-Juve. Le chiavi di lettura possono essere due, forse lo scudetto non è un priorità ma un’eventualità, quindi ha urlato perché vede a rischio la zona Champions. Se il Napoli non entra in Champions perde più di 60 milioni e sarà costretto a vendere i migliori giocatori per ripianare il debito. Il secondo motivo può essere anche il rapporto che ha col suo tecnico, che sembra ottimo a differenza di quello che era nell’ultimo periodo con Sarri. Ma il Napoli è crollato, siamo ai livelli del Napoli di Donadoni, questo, dopo quello, è il peggior Napoli della storia De Laurentiis, settimo in classifica. Ma martedì c’é il Salisburgo e bisogna blindare la qualificazione agli ottavi di Champions ed evitare una catastrofe. A mio giudizio il Napoli ha al massimo 5 punti in meno del dovuto e saremmo solo in lotta per il terzo posto e questo non va bene. Quest’anno mi ero fatto imbambolare dalle parole di Ancelotti, se ci credeva lui allo scudetto perché non dovevo crederci io? Ed invece mi ha fregato, lui ci ha messo nei guai e lui ce ne deve tirare fuori!”.