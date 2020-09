Chiariello: "Rrahmani può togliere posto a Manolas. Più importante conferma di Maksimovic che di Koulibaly"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21: "Il problema del Napoli è dietro, in questo momento è più importante la conferma di Maksimovic che quella di Koulibaly. I cicli si chiudono e il senegalese andrà via dopo aver dato il massimo. Il problema è che ora ci sono due difensori, Manolas e Maksimovic, entrambi inaffidabili fisicamente, ma forti e solidi dopo il lockdown. Se il Napoli vuole ripartire bene, non può non affidarsi a questa coppia mettendo alle spalle di questi due, difensori ancora più forti. Rrahmani secondo me toglie il posto a Manolas perché ha piedi superiori, ha buona fisicità e sa giocare a calcio".