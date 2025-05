Chiariello: "Spalletti irriconoscente, prima del Napoli era un allenatore finito: non aveva offerte"

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc questa mattina commentando le parole di Spalletti che nel suo libro parla del suo rapporto con De Laurentiis: "Spalletti è stato irriconoscente e poi vorrei ricordare che lui era finito nonostante fosse un grande tecnico. A Roma si era lasciato malissimo dopo aver gestito malissimo la vicenda Totti umiliando una leggenda. All'Inter non ha vinto niente ed è stato mandato via con due anni di contratto ricco e anche lì ha gestito malissimo Icardi umiliandolo.

Per non parlare della partita Inter-Juve. Per me Spalletti mi ha solo risarcito di uno scudetto che regalò alla Juve con una gestione della partita assurda sostituendo Icardi che era stato il migliore in campo. Spalletti si era fatto la fama di quello che non sapeva gestire i suoi capitano. Prima del Napoli nessuno l'avrebbe preso. Non c'era nessuna offerta. De Laurentiis gli ha consegnato una squadra forte e poteva vincere già al primo anno, poi ha fatto qualcosa di prodigioso nel 2023. Nessuno gli toglie meriti ma si deve ricordare che se oggi allena l'Italia lo deve al Napoli e a De Laurentiis quando tutti, me compreso, lo consideravamo pazzo. Diciamolo, questo suo modo rancoroso di fare è orrendo".