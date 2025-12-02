Chiariello: "Visto cosa ha detto ADL sul mercato del Napoli?"
Umberto Chiariello è intervenuto questa mattina a Radio Crc parlando delle dichiarazioni di ieri del presidente del Napoli al Gran Galà del Calcio: "Ieri De Laurentiis ha parlato e come sempre ha fatto tanto rumore. Ne ha dette tante. Ha attaccato i padroni del vapore, ne ha avute per tutti, vorrebbe meno squadre in Serie A e il blocco delle retrocessioni.
Come al solito non ha avuto peli sulla lingua. In più ha aggiunto che gli acquisti sono formidabili, il Napoli è più forte e che quest'anno la squadra vuole ripetere la grande stagione pur rispettando le rivali. Qualcuno lo ha letto come un messaggio a Conte, altri come un plauso all'allenatore che ha inserito i nuovi. De Laurentiis è stato come sempre un vulcano".
ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..."
