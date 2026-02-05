Conte, l’amico Tacchinardi: “Troppe partite? Lui sul turnover sbaglia…va sempre con i suoi 11”

vedi letture

L’ex centrocampista Alessio Tacchinardi, nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Si gioca tanto, le partite sono davvero tante tra campionato, coppa Italia e Champions League.

É vero anche che però se vuoi competere ad altissimi livelli devi giocare tante partite e soprattutto avere una rosa adeguata come ha avuto il Napoli. Gli azzurri sono stati sfortunati ad avere delle problematiche, però secondo me Conte sbaglia a lamentarsi. Tutti ormai giocano tantissime partite e bisogna sapersi adeguare gestendo bene la rosa a disposizione. Lui sul turnover pecca perché fa giocare sempre gli stessi, però se si guadagna tanto si deve anche giocare tanto”.