Damiani: “Vergara? E' molto interessante e ha grandi qualità, complimenti al Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il doppio ex Oscar Damiani: "Cosa penso quando vedo Genoa e Napoli? Penso ai migliori anni della mia vita, a quando ero giovane. A Genova forse ho fatto gli anni più belli. Anche se alla Juventus ho poi vinto uno Scudetto.

Dove può arrivare Vergara? Vergara è molto interessante, complimenti alla società che l'ha cresciuto. Ha delle qualità davvero importanti, è bravo.

Mercato a saldo zero? Non conosco le carte del bilancio del Napoli. Mi sembra qualcosa fuori dal mondo. L'acquisto Giovane mi piace molto, è interessante. Può confermarsi al Napoli. Alisson non lo conosco e non do giudizi.

La crescita della Juventus? Luciano Spalletti è uno dei migliori allenatori in Italia, riesce a dare un gioco e un'identità. Non è una sorpresa questa Juventus.

Il livello del campionato italiano si è abbassato? No, non credo. Ma la Serie A è piena di squadre indebitate rispetto alle squadre estere. Ci sono club con bilanci in difficoltà. L'Italia eccelle nella pallavolo, nello sci, nel calcio ci sono giovani bravi. Bisogna puntare sui giovani, non solo sugli stranieri".