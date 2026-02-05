Montefusco pazzo di Vergara: “Ha tutto: è il migliore in circolazione! Poteva giocare prima…”

Vincenzo Montefusco, allenatore ed ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 di Antonio Vergara: “Io lo conosco da un po’ di anni e mi ha meravigliato che non sia esploso prima. Mi ha meravigliato che il Napoli, pur avendo una rosa molto importante, non se sia accorto prima.

Durante i primi sei mesi alcuni titolari negli ultimi 20 minuti e nelle partite già indirizzate potevano rifiatare e si poteva inserire Vergara. E magari molti non si infortunavano neanche. Per me è un grande giocatore, è il migliore in circolazione e ha tutto. Lo vedevo già in Primavera e mi è sempre piaciuto. Tutte le sue qualità si sono viste nel gol alla Fiorentina: sembrava di vedere Dybala”.