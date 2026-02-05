Biasin punge Conte: “Disse all’Inter di pedalare, ora non può lamentarsi! Se non ruota…”

Biasin punge Conte: “Disse all’Inter di pedalare, ora non può lamentarsi! Se non ruota…”TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:30Le Interviste
di Francesco Carbone

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Si gioca tanto e da tanto tempo. Se uno va a vedere le statistiche in realtà non si gioca neanche così tanto rispetto agli anni scorsi, l’intensità é cambiata e quindi le problematiche sono diverse.

A me fa specie che gli allenatori si rendono conto del problema solo quando riguarda loro. Se si fanno male i miei giocatori tiro fuori il tema, se tocca qualcun altro dico ‘hai voluto la bicicletta e ora pedala’. Questo non va bene. La verità é che bisogna essere molto bravi a gestire l’organico. Il problema é che se tu fai giocare più o meno sempre gli stessi, poi ti ritrovi con giocatori usurati che rischiano di infortunarsi e poi ne scopri altri che diventano indispensabili perché non ci sono più i primi. Se invece riesci a ruotare tutti minimizzi il rischio infortuni”.