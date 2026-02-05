Biasin punge Conte: “Disse all’Inter di pedalare, ora non può lamentarsi! Se non ruota…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Si gioca tanto e da tanto tempo. Se uno va a vedere le statistiche in realtà non si gioca neanche così tanto rispetto agli anni scorsi, l’intensità é cambiata e quindi le problematiche sono diverse.

A me fa specie che gli allenatori si rendono conto del problema solo quando riguarda loro. Se si fanno male i miei giocatori tiro fuori il tema, se tocca qualcun altro dico ‘hai voluto la bicicletta e ora pedala’. Questo non va bene. La verità é che bisogna essere molto bravi a gestire l’organico. Il problema é che se tu fai giocare più o meno sempre gli stessi, poi ti ritrovi con giocatori usurati che rischiano di infortunarsi e poi ne scopri altri che diventano indispensabili perché non ci sono più i primi. Se invece riesci a ruotare tutti minimizzi il rischio infortuni”.