Fabbroni: "Il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli peserà tantissimo! Sul Genoa…"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Vergara al Fanta? Spenderei il valore giusto. Il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli peserà tantissimo. Sai quanti sacrifici fanno i tifosi in giro per l'Italia e per l'Europa...Se devi ragionare in termini numerici, la storia dell'Inter è meno impattante. L'episodio su Audero è grave. Non è una roba che può essere risolta con una multa e un provvedimento superficiale. Il calcio non ha tempo e voglia di pensare a sé stesso. Pensa solo a prendere soldi e mettere i tendoni del circo ovunque. Mi riferisco anche ai falli di mano, che sono diventati alla barzelletta; mi riferisco al VAR che non si sa quando e come intervengono; mi riferisco anche all'atteggiamento degli arbitri. Le società dovrebbero pensare al futuro del calcio italiano. Bisogna fare qualcosa.

Stanco di questo calcio? Non c'è volontà di lavorare per il meglio. Il punto di arrivo non è positivo, ma è di convenienza. Per poco è stato sventato il match in Australia tra Como e Milan. Ha ragione Conte a lamentarsi quando per giocare 3 partite di Supercoppa si va in Arabia. Facciamo degli stadi più sicuri. A Madrid ci sono più visitatori al Bernabeu che al Museo del Prado. Non si sta andando in una direzione buona.

Totti torna alla Roma? C'è già l'accordo. Se Ranieri fa un'uscita pubblica così, significa che la porta è aperta. Che Totti sarà quello che attraverserà questa porta? Sarà un dirigente o un uomo su campo, che starà al fianco della squadra? Questa è la domanda da porsi.

Un "Totti" al Napoli? De Laurentiis ha sempre avuto una visione sua, da gestore del suo club. Lui ha fatto un ragionamento molto aziendalista. Tolta l'ipotesi Maradona per ovvie ragioni, la napoletanità l'hanno interpretata anche tanti stranieri in passato.

Genoa-Napoli? Si sta parlando poco del Genoa, che sta prendendo le sembianze di De Rossi. E questo deve incutere timore".