Toni: “Una fortuna giocare tanto. Ora voglio vedere cosa dirà Conte se non vince…”

vedi letture

L’ex attaccante Luca Toni, nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, ha commentato lo sfogo di Antonio Conte post Napoli-Fiorentina: “Di chi é la responsabilità dei troppi infortuni del Napoli? Bella domanda, andrebbe fatta a Conte. Gli infortuni però sono di due tipi: quello che é successo a Di Lorenzo é sfortuna, invece il problema é quando hai tanti infortuni muscolari e in quel caso ci può essere anche un errore nei carichi di lavoro.

Lì bisogna valutare bene, non credo siano i campi come alcuni dicono ogni tanto. Il doppio impegno secondo me ha causato qualche problema di troppo, ma in quel caso deve valutare bene Conte e il suo staff. Io poi sono dell’idea che per fortuna uno gioca tante partite, perché vuol dire che é dentro a tutte le competizioni. Ora che ne giocherà meno voglio vedere cosa dice che non vince”.