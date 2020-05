Chiellini nel suo libro: "A Cardiff ero convinto che avremmo vinto la Champions"

Nuovi retroscena sulla biografia di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve ritorna sulla finale persa a Cardiff nel 2017 col Real Madrid: “Rissa all’intervallo? Non accadde proprio nulla di clamoroso. Eravamo solo stanchi. Perché mai avremmo dovuto litigare o addirittura menarci subito dopo avere raggiunto il pareggio? A che scopo? Mica stavamo perdendo 3-0, e comunque, anche in quel caso, non avrebbe avuto senso. Siamo rientrati nello stanzone molto provati. Mandzukic malandato sul lettino che quasi non camminava, Pjanic lo stesso, tutti e due che si facevano sistemare il ginocchio, mentre il mister parlava. Avevamo il fiatone, altro che litigare. Ci siamo detto cose banali: ‘Proviamo a stare su, non ci disuniamo, sarà dura, loro adesso verranno fuori”. Quella volta ero proprio convinto che l’avremmo vinta, la Champions Un mese prima eravamo nettamente i più forti d’Europa. Purtroppo le finali arrivano sempre troppo tardi per noi“.