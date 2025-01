Chiesa, 1° gol col Liverpool ma Slot frena: "Non esageriamo, era una squadra di 4ª divisione"

Il Liverpool passa al turno successivo di FA Cup. Il destino dei Reds non è mai stato messo in discussione dall'Accrington, squadra di quarta divisione che è uscita ammaccata per 4-0 da Anfield. A commentare l'esito del match Arne Slot, tecnico in capo dell'attuale capolista in Premier League, che ha preso un momento per parlare del debutto del più giovane giocatore nella competizione, Rio Ngumoha, a 16 anni e 135 giorni: "Penso che abbia mostrato ai tifosi quello che noi abbiamo visto quando ha fatto allenamento con noi. È sempre bello per lui mostrare questo la prima volta che gioca (ad Anfield, ndr), ottenere una vittoria per lui significa che è una giornata speciale".

Su Federico Chiesa: "Segnare il primo gol è speciale. Ha avuto un periodo difficile nella prima metà della stagione, non ha sempre potuto allenarsi con noi a causa della sua condizione fisica. Oggi è stato un buon passo, anche se non dobbiamo farci prendere troppo dall'entusiasmo, visto che abbiamo giocato contro una squadra della League Two (quarta divisione, ndr)".