Clamoroso Mazzoleni: "Mi fidai di Del Piero e fischiai rigore alla Juventus un metro fuori area"

L'ex arbitro Paolo Silvio Mazzoleni parla in un'intervista all'Eco di Bergamo: "Uno degli errori che più mi tormentano è un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero che ha subìto il fallo giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro. Bene: oggi, con il Var, a quell’errore si rimedia in pochi secondi. Perché gli arbitri ambiscono alla trasparenza, non esistono trame per far vincere questo o quello".