Collovati su Insigne: "Ma quanto vuole? Nessuno ormai dà più di 5mln in Italia!"

Nel corso di Canale 8, l'ex giocatore Fulvio Collovati è stato interrogato sul futuro di Lorenzo Insigne ed il rinnovo del contratto: "Non sapevo che Insigne guadagnasse 4,7mln di euro a stagione. In giro tutte vogliono liberarsi di questi ingaggi, la Juve e l'Inter provano a dare 3-4 elementi che guadagnano 6 o 7mln, non trovi squadre disposte a dare queste cifre. Quanto vuole guadagnare Insigne?"