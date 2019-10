Colonnese elogia Insigne: "Importante abbraccio con Ancelotti, dimostrazione di intelligenza"

Francesco Colonnese, ex difensore di Napoli e Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la vittoria di ieri sera del Napoli contro il Salisburgo: "Esultanza Insigne? E' importante l'abbraccio con Ancelotti. L'obiettivo comune resta vincere, Insigne si è reso conto che qualcosa nel suo comportamento non era stato eccelso, è una dimostrazione di positività e d'intelligenza".