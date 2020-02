Condò: "Il Napoli deve rispettare il Barça ma anche provare a fargli paura"

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'impegno di domani che vedrà di fronte Napoli e Barcellona: "Rispetto a Guardiola c'è stato un cambiamento sensibile nel Barcellona. Gattuso è bravissimo, nella gestione psicologica dei momenti e delle partite, e ha detto tante cose intelligenti. Ci saranno dei cambiamenti del Napoli rispetto al solito, ma questa è una gara da cui vieni fuori positivamente solo se da una parte rispetti al Barcellona ma dall'altra provi anche tu a far paura dal Barcellona. Mi aspetto una partita ragionata, un Napoli che cerchi di vincere perché se perdi quasi non hai speranze in vista del ritorno al Camp Nou".