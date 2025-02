Condò: "Inter rosica furiosa con se stessa, Taremi da codice civile"

Nel corso del suo editoriale sul Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato la sconfitta nerazzurra a Torino contro la Juventus. "Alla fine la Juve esulta rabbiosa. L’Inter rosica furiosa con se stessa. Il Napoli stende le gambe e respira. L’Atalanta si mangia le mani. La Lazio sospira preoccupata. Molte reazioni per una partita sola, ma Juventus-Inter ridisegna una quantità di destini e nell’arco dei 90’ lo fa più volte perché in sostanza è la gara dell’andata reloaded.

Il modo in cui Dumfries brutalizza nel primo tempo Savona, totalmente privo di protezione, è impressionante. Però l’olandese sbaglia ogni scelta finale, dal colpo di testa che finisce alto al bolide sul palo, e così un duello chiaramente vinto dall’Inter non porta nulla alla causa nerazzurra. Lautaro è in una di quelle serate in cui pensa di dover concorrere per il Pallone d’oro e azzarda tiri al volo palladiani lì dove ci sarebbero tempo e spazio per conclusioni a colpo sicuro. Taremi: il modo in cui spreca un contropiede è da codice civile e Inzaghi non ottiene nulla dai cambi".