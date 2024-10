Conte frena su Meret: “Perché rischiare? Ecco quando rientrerà”

Tanti i temi affrontati dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa prima della sfida di domenica all'Empoli. Tra questi il recupero di Meret previsto, forse, per il Lecce. Domenica in porta ci sarà ancora una volta Caprile.

"Alex è prossimo al rientro, ma c'erano troppi rischi per Empoli. Non vedo il motivo di rischiare, Caprile sta facendo bene, dimostra che possiamo contare su di lui, perché affrettare il rientro? Possiamo gestire con più tranquillità, sarà pronto per la prossima. Caprile è affidabile per il Napoli".