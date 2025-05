Conte, il rosso per la lite col vice di Chivu: "Ti vengo a prendere! Sei un pezzo di m..."

Ogni partita e ogni suo attimo corre sul filo della tensione in questo finale di campionato, soprattutto per chi come il Napoli si gioca tutto, con il rischio però di non rimanere con niente in mano. Almeno, non con lo Scudetto che gli azzurri ormai stanno assaporando da qualche tempo, visto il punto di margine sull'Inter campione in carica che continuano a conservare.

Un discorso, quello della tensione, che sembra particolarmente vero per Antonio Conte. Nella partita di ieri sera pareggiata 0-0 dal Napoli sul campo del Parma, il tecnico azzurro è stato infatti espulso e da alcune immagini televisive si comprende anche il motivo. Al Tardini è andato in scena un forte screzio tra lo stesso Conte e la panchina avversaria, nello specifico con il vice di Chivu, Antonio Gagliardi. Il quale, aspetto che arricchisce ulteriormente lo scenario, è stato anche collaboratore di Conte in passato. "Non vedevi l'ora, non vedevi l'ora! Sei un pezzo di merda, dopo ti vengo a prendere!", le durissime parole riservate a Gagliardi che hanno portato l'arbitro ad espellerlo dal campo.