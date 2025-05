L'ex Cagliari Oliveira: "Rivalità col Napoli? Colpa di quel Cagliari-Piacenza al San Paolo..."

vedi letture

Luis Oliveira, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli doveva vincere per forza ieri sapendo che l’Inter avrebbe dovuto vincere a tutti i costi. Il Napoli ha perso colpi col Genoa e quel risultato ha pesato tantissimo nella mente di tutti i calciatori. Perdendo a Parma sarebbe voluto dire perdere lo scudetto e farlo proprio alla penultima di campionato sarebbe stata una disgrazia sportiva.

Rivalità Napoli-Cagliari? Ricordo ancora quando ci fu lo spareggio al San Paolo tra Cagliari e Piacenza coi tifosi azzurri che facevano il tifo per il Piacenza. Da quel momento i rapporti tra le tifoserie si sono incrinati, non credo al fatto che il Cagliari arrivi al Maradona senza stimoli. Ormai nessuno regala più niente a nessuno, giocano tutti per vincere sempre”.