Podcast Bonanni: "Lo Scudetto è più una sconfitta dell'Inter che una grande vittoria del Napoli"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Il primo pensiero di giornata a chi è dedicato?

"Ramadani, che ha fatto un gol strepitoso, uno dei più belli del campionato. E mantiene vive le speranze di salvezza del Lecce".

Inter che ha buttato via lo Scudetto?

"Sempre detto che era più una sconfitta dell'Inter che una grande vittoria del Napoli, ma il Napoli lo vincerà meritatamente perché ha sbagliato meno dell'Inter, che da 4 anni rimane la squadra più forte. Loro hanno puntato sulla Champions, ma se non la vincono, hanno perso tutto e come facciamo a dire che è un anno positivo? Non può una squadra come l'Inter non vincere nulla in una stagione".

Come vede il futuro della Roma?

"Su Gasperini continuo ad avere delle sensazioni positive. E' una situazione talmente tanto semplice...hai la possibilità di prendere un allenatore capace, che ti permette di lavorare con tranquillità in un momento di mercato difficile, lui sa costruire nel tempo dei giocatori che puoi rivendere in futuro per fare altro mercato. Per me è l'allenatore giusto. Non è ben visto dalla tifoseria? Non so, ma per me è assurdo che un allenatore capace non possa andare in certe piazze".

Occasione persa per l'Atalanta questo campionato?

"Probabilmente sì ma non l'ho mai vista pronta per lo Scudetto. E' una società seria, allenata da un tecnico capace. Gasperini lo vedo bene in questo range di squadre, per fare il percorso che ha fatto all'Atalanta. Se fossi nella Roma, nella Lazio se Baroni andrà via, punterei su di lui".