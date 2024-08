Conte in visita al murale di Diego: “Come mi hanno scoperto? Lì c’è un’energia pazzesca!”

In questi giorni Antonio Conte ha fatto visita a Largo Maradona insieme alla sua famiglia. Ne ha parlato anche nella conferenza stampa odierna: "Non so come sia uscita, l'ho fatta alle 23.30 con mia moglie, mia figlia e mio fratello. Qualcuno ci ha scoperti (ride, ndr), ma è stata molto bella, si respira un'aria particolare, è un posto di culto, ci tenevo, contento di averlo fatto.

Pensavo che nessuno mi avesse visto, al massimo qualcuno, sono cose che uno vuole fare in silenzio, ma sono molto contento di averlo fatto, senza scorte particolari. E' un'energia lì incredibile, pazzesca".