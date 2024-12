Conte s'infuria: "Coppa Italia? Vi alzate e volete vincere, l'ambiente non è compatto!"

vedi letture

Non è mancato il nervosismo nella conferenza stampa di Antonio Conte verso la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il tecnico del Napoli ha risposto con una certa agitazione allo scenario di poter vincere la Coppa Italia, non facendo ultimare la domanda dopo averne compreso il senso.

La Coppa Italia si può vincere? (domanda interrotta, ndr)

"Voi parlate di vincere molto facilmente qui, uno si alza la mattina e parla di vincere Coppa Italia, Champions, campionato, vinciamo, ma per vincere si devono costruire le vittorie altrimenti non vai da nessuna parte. La costruzione è alla base della vittoria, bisogna costruire l'ambizione per stare lì con le altre, una voglia realistica, ma non da sognatori. Qui c'è la differenza, il sogno non lo tolgo a nessuno, ma la realtà è che c'è una costruzione in atto per durare e dare gioia all'ambiente che anche l'ambiente a volte non è compatto e c'è pure quest'altra difficoltà. Parliamo di vincere come bere un bicchiere d'acqua, con tutto il rispetto che posso avere ma voi dovete rispettare anche chi lavora ed un minimo di esperienza per costruire cose durature ce l'ha!".