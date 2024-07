Conte sulla preparazione: “Approccio soft, ma per alcuni è duro. Noi lavoriamo anche su stress e resilienza”

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della preparazione atletica.

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della preparazione atletica: "Yoyo test lo faremo in corso d'opera, da ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta, l'approccio non può essere subito duro anche se per alcuni l'approccio soft può sembrare subito duro.

Abbiamo iniziato a lavorare tatticamente e fisicamente, ho trovato disponibilità, se vuoi fare un calcio aggressivo devi averlo nelle gambe, altrimenti resta un'idea. Lavoreremo il giusto, io ho lavorato tanto da calciatore, non c'è paragone oggi con quello che abbiamo fatto noi. Quando a volte mi dicono se davvero facevano quelle corse... è inevitabile che c'è una metodologia e servirà un adattamento, ma ha sempre dato frutti e la porteremo avanti includendo anche un miglioramento di stress, di fatica, resilienza, tutte situazioni su cui non si lavora più".