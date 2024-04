Corbo: "Bagnoli? Il Napoli non ha neanche un ferro da stiro di proprietà"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista Repubblica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista Repubblica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ più facile che Salvini realizzi il ponte sullo stretto che il Napoli abbia lo stadio a Bagnoli. Non ci sono banche pronte a finanziarie lo stadio del Napoli. Tra dieci anni il Napoli sarà ancora una squadra importante a livello internazionale, ne sono certo, andrà ancora in Europa, ma oggi come oggi le banche guardano tutto ed il Napoli non ha un ferro da stiro di sua proprietà”.