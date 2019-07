Corbo esalta Ancelotti: "Da quanto un allenatore non parlava di difesa formidabile? Prima solo piagnistei e vittimismo..."

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 il giornalista Repubblica Antonio Corbo ha dichiarato, parlando di Ancelotti e delle sue parole su Manolas: "Ma da quanto tempo nella città di Napoli non si sentiva un allenatore che descriveva una coppia di difensori formidabile? Io ricordo soltanto gente che parlava di fatturati, di calendari sfavorevoli, di dirette televisione prima e dopo, un piagnisteo e una professione di rassegnazione e vittimismo per valorizzare il merito di chi otteneva risultati con una squadra che si definiva più modesta di quello che non fosse".