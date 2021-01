Corbo perplesso su Osimhen: "Possibile non gli abbiano detto una cosa del genere?"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive su Osimhen: "Questo calciatore è quello che moltiplicherà il suo valore e gonfierà la cassa come Cavani, Lavezzi, Jorginho, Higuain ed altri, compreso Hamsik? Perché si perde tempo per gli accordi sulle clausole che sanciscono i diritti di immagine e poco sul galateo interno da rispettare che pure c’è? Se tutto questo è vero, possibile che nessuno nel Napoli gli abbia fatto capire che è arrivato in un club serio con regole ferree?".