Corbo presenta l'Ajax: "Malinconico e costretto a vendere la sua stella"

TuttoNapoli.net

Dal campionato alla Champions League, è già tempo di voltare pagina per il Napoli che domani sfiderà l'Ajax, una formazione descritta così da Antonio Corbo sull'edizione online de La Repubblica: "Va a sfidare nell’Arena che porta ad Amsterdam il nome di Johan Cruijff un malinconico Ajax, sceso al secondo posto nel sabato nero del pareggio con Go Ahead Eagles. Guida l’Eredivisie, la Lega olandese, l’emergente ‘’Az Alkmaar, un club di provincia con stadio di appena 17mila posti, devastato da una tempesta. Che smacco per gli ex Lancieri dell’Ajax costretti a vendere per un centinaio di milioni Antony Matheus Dos Santos, quell’Antony preferito a Osimhen. Una sommetta che Aurelio De Laurentiis non aveva trascurato.